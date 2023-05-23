2023 KSAC ALL-CONFERENCE BASEBALL

MVP -- Tate Minich, Redbank Valley

League Champion -- Redbank Valley

FIRST TEAM

Pitcher -- Devon Lauer, Clarion Area; Aiden Hartle, North Clarion; Austin Shoup, Cranberry.

Catcher -- Tate Minich, Redbank Valley.

First base -- Derek Smail, Clarion Area.

Designated hitter -- Braylen Wagner, Redbank Valley.

Infield -- Dawson Smail, Clarion Area; Mallick Metcalfe, Karns City; Breckin Minich, Redbank Valley.

Outfield -- Mason Clouse, Redbank Valley; Jordan Hesdon, Clarion-Limestone; Owen Clouse, Redbank Valley.

SECOND TEAM

Pitchers -- Tommy Smith, Clarion-Limestone; Ty Carrier, Redbank Valley.

Catcher -- Noah Harrison, Clarion Area; Keagan Book, Moniteau.

First base -- Michael Neff, Karns City.

Designated hitter -- Brayden Murray, Clarion-Limestone.

Infield -- Tommy Smith, Clarion-Limestone; Brock Matthews, Moniteau; Cole Findlay, Cranberry.

Outfield -- Austin Shoup, Cranberry; Logan Lutz, Clarion-Limestone; Jacob Jones, Karns City.

THIRD TEAM

Pitcher -- Jacob Jones, Karns City; Brock Matthews, Moniteau.

Catcher -- Jake Smith, Clarion-Limestone.

First base -- Ty Carrier, Redbank Valley.

Designated hitter -- Hayden Weber, Clarion Area.

Infield -- Devon Lauer, Clarion Area; Tyler Hetrick, Redbank Valley; Sebastian Link, Union/A-C Valley.

Outfield -- Zac Cooper, Union/A-C Valley; Tanner Miller, Clarion Area; Bryce Brinkley, Clarion Area.

2023 KSAC ALL-CONFERENCE SOFTBALL

MVP -- Emma Covert, Moniteau.

League champions -- Redbank Valley.

FIRST TEAM

Pitcher -- Emma Covert, Moniteau; MacKenzie Foringer, Redbank Valley.

Catcher -- Natalie Bowser, Keystone.

First base -- Faith Dietrich, Forest Area.

Designated hitter -- Emily Sherman, Karns City.

Infield -- Madison McFarland, Forest Area; Mackenzie Parks, Union/A-C Valley; Quinn White, Redbank Valley.

Outfield -- Brianna Rottman, Moniteau; Kendell Findlay, Cranberry; Samantha Simpson, Clarion-Limestone; Jada Polczynski, Karns City.

SECOND TEAM

Pitcher -- Reyna Watson, Cranberry; Addison Burrows, Karns City.

Catcher -- Paytin Polka, Redbank Valley; Jessica Dunn, Karns City.

First base -- Cassie Scarbrough, Cranberry.

Infield -- Emily Troese, Clarion Area; Autumn Stewart, Moniteau; Lyrik Reed, Karns City.

Outfield -- Mariska Shunk, Moniteau; Emma Gruber, Keystone; Brenna Thompson, Forest Area.

THIRD TEAM

Pitcher -- Leah Exley, Keystone; Jenna Dunn, Clarion-Limestone.

Catcher -- Brooke Felleti, Forest Area.

First base -- Alyssa Wiant, Clarion-Limestone.

Infield -- Karley Callander, Keystone; Lexi Bauer, Union/A-C Valley; Taylor Ripple, Redbank Valley.

Outfield -- Emileigh Mahle, Clarion Area; Alexis Reisinger, Cranberry; Bella Ielase, Union/A-C Valley.

2023 KSAC ALL-CONFERENCE BOYS TRACK AND FIELD

Track MVP -- Ashton Kahle, Redbank Valley; Sam Morganti, Union/A-C Valley.

Field MVP -- Aiden Ortz, Redbank Valley; Cam Wagner, Redbank Valley; Landon Chalmers, Union/A-C Valley.

League champions -- Karns City.

FIRST TEAM

100 -- Ashton Kahle, Redbank Valley.

200 -- Dawson Hotchkiss, North Clarion.

400 -- Sam Morganti, Union/A-C Valley.

800 -- Griffin Booher, Karns City.

1,600 -- Jonathan Hansford, Keystone.

3,200 -- Jonathan Hansford, Keystone.

110 hurdles -- Skyler Roxbury, Union/A-C Valley.

300 hurdles -- Ethan Merryman, Cranberry.

400 relay -- Redbank Valley (Aiden Ortz, Owen Harmon, Cam Wagner, Ashton Kahle).

1,600 relay -- Union/A-C Valley (Sam Morganti, Aidan Fox, James Blauser, Logan Skibinski).

3,200 relay -- Karns City (Mason Bell, Carter Farren, Dillan Stroup, Griffin Booher).

Long jump -- Aiden Ortz, Redbank Valley.

Triple jump -- Aiden Ortz, Redbank Valley.

High jump -- Hayden Smith, Union/A-C Valley.

Pole Vault -- Scott Finch, Cranberry.

Shot put -- Landon Chalmers, Union/A-C Valley.

Discus -- Cam Wagner, Redbank Valley.

Javelin -- Ryan Hummell, Clarion-Limestone.

SECOND TEAM

100 -- Aiden Ortz, Redbank Valley.

200 -- Braden Slater, Karns City; SamMorganti, Union/A-C Valley.

400 -- Kaleb Heath, Cranberry.

800 -- Dane Sliker, North Clarion.

1,600 -- Kieran Fricko, Redbank Valley; Jonas Wilshire, North Clarion.

3,200 -- Kaine McFarland, North Clarion.

110 hurdles -- Mason Burford, North  Clarion.

300 hurdles -- Trent Beachem, Moniteau; Levi Hawk, Karns City.

400 relay -- Union/A-C Valley (Sam Morganti, Aidan Fox, Skyler Roxbury, Logan Skibinski).

1,600 relay -- Redbank Valley (Seth Barrett, Ashton Kahle, Owen Harmon, Andrew Byers).

3,200 relay -- Redbank Valley (Seth Barrett, Nolan Barnett, Isaac Gourley, Kieran Fricko); North Clarion (Jonas Wilshire, Jackson Nicewonger, Dane Sliker, Kaine McFarland).

Long jump -- Tyler Albright Keystone.

Triple jump -- Tyler Albright, Keystone.

High jump -- Tyler Albright, Keystone.

Pole vault -- Landon Wilson, Karns City.

Shot put -- Brayden Delp, Redbank Valley; Cam Wagner, Redbank Valley.

Discus -- Landon Chalmers, Union/A-C Valley.

Javelin -- Kevin Pearsall, Cranberry.

2023 KSAC ALL-CONFERENCE GIRLS TRACK AND FIELD

Track MVP -- Mylee Harmon, Redbank Valley.

Field MVP -- Laiyla Russell, Cranberry.

League champions -- Karns City.

FIRST TEAM

100 -- Laiyla Russell, Cranberry.

200 -- Mylee Harmon, Redbank Valley.

400 -- Mylee Harmon, Redbank Valley.

800 -- Gia Babington, North Clarion.

1,600 -- Kayla Hanna, Cranberry.

3,200 -- Kelsey Hanna, Cranberry.

100 hurdles -- Eliana Wry, Cranberry.

300 hurdles -- Dani Farkas, Union/A-C Valley.

400 relay -- Keystone (Jillian Winters, Ava Patrick, Ashlee Albright, Abbi Sell, Alison Sterner); Moniteau (Allie Pry, Carmella Ryan, Katie Reott, Rylee Long, Jenna Zendron).

1,600 relay -- North Clarion (Gia Babington, Sophie Babington, Marley Kline, Nicole Fair, Kaitlyn Guth).

3,200 relay -- Cranberry (Kelsey Hanna, Kayla Hanna, Karleigh Shaffer, Jordan Montgomery, Zofia Earp).

Long jump -- Laiyla Russell, Cranberry.

Triple jump -- Rylee Long, Moniteau.

High jump -- Ava Fox, Karns City.

Pole vault -- Claire Henry, Redbank Valley.

Shot put -- Autumn Stewart, Moniteau.

Discus -- Emma Covert, Moniteau.

Javelin -- Evie Bliss, Union/A-C Valley.

SECOND TEAM

100 -- Mylee Harmon, Redbank Valley.

200 -- Laiyla Russell, Cranberry.

400 -- Jenna Zendron, Moniteau.

800 -- Jordan Montgomery, Cranberry.

1,600 -- Adisen Jackson, Clarion-Limestone.

3,200 -- Samantha Heller, Keystone.

100 hurdles -- Dani Farkas, Union/A-C Valley.

300 hurdles -- Chloe Fritch, Karns City.

1,600 relay -- Redbank Valley (Kira Bonanno, Lia Hageter, Alexandra Shoemaker, Mylee Harmon).

3,200 relay -- North Clarion (Gia Babington, Sophie Babington, Rhiannon, Copenhaver, Anna O'Toole, Kaitlyn Guth); Karns City (Miley Mooney, Trinity McFarland, Sophia Bonetto, Taylor Dailey, Brook Rumbaugh, Regan Schmoll).

Long jump -- Ava Patrick, Keystone.

Triple jump -- Laiyla Russell, Cranberry.

High jump -- Rylee Long, Moniteau.

Pole vault -- Carmella Ryan, Moniteau.

Shot put -- Brenna Armstrong, North Clarion.

Discus -- Haylie Karenbauer, Karns City.

Javelin -- Alivia Huffman, Redbank Valley.

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