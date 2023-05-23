2023 KSAC ALL-CONFERENCE BASEBALL
MVP -- Tate Minich, Redbank Valley
League Champion -- Redbank Valley
FIRST TEAM
Pitcher -- Devon Lauer, Clarion Area; Aiden Hartle, North Clarion; Austin Shoup, Cranberry.
Catcher -- Tate Minich, Redbank Valley.
First base -- Derek Smail, Clarion Area.
Designated hitter -- Braylen Wagner, Redbank Valley.
Infield -- Dawson Smail, Clarion Area; Mallick Metcalfe, Karns City; Breckin Minich, Redbank Valley.
Outfield -- Mason Clouse, Redbank Valley; Jordan Hesdon, Clarion-Limestone; Owen Clouse, Redbank Valley.
SECOND TEAM
Pitchers -- Tommy Smith, Clarion-Limestone; Ty Carrier, Redbank Valley.
Catcher -- Noah Harrison, Clarion Area; Keagan Book, Moniteau.
First base -- Michael Neff, Karns City.
Designated hitter -- Brayden Murray, Clarion-Limestone.
Infield -- Tommy Smith, Clarion-Limestone; Brock Matthews, Moniteau; Cole Findlay, Cranberry.
Outfield -- Austin Shoup, Cranberry; Logan Lutz, Clarion-Limestone; Jacob Jones, Karns City.
THIRD TEAM
Pitcher -- Jacob Jones, Karns City; Brock Matthews, Moniteau.
Catcher -- Jake Smith, Clarion-Limestone.
First base -- Ty Carrier, Redbank Valley.
Designated hitter -- Hayden Weber, Clarion Area.
Infield -- Devon Lauer, Clarion Area; Tyler Hetrick, Redbank Valley; Sebastian Link, Union/A-C Valley.
Outfield -- Zac Cooper, Union/A-C Valley; Tanner Miller, Clarion Area; Bryce Brinkley, Clarion Area.
2023 KSAC ALL-CONFERENCE SOFTBALL
MVP -- Emma Covert, Moniteau.
League champions -- Redbank Valley.
FIRST TEAM
Pitcher -- Emma Covert, Moniteau; MacKenzie Foringer, Redbank Valley.
Catcher -- Natalie Bowser, Keystone.
First base -- Faith Dietrich, Forest Area.
Designated hitter -- Emily Sherman, Karns City.
Infield -- Madison McFarland, Forest Area; Mackenzie Parks, Union/A-C Valley; Quinn White, Redbank Valley.
Outfield -- Brianna Rottman, Moniteau; Kendell Findlay, Cranberry; Samantha Simpson, Clarion-Limestone; Jada Polczynski, Karns City.
SECOND TEAM
Pitcher -- Reyna Watson, Cranberry; Addison Burrows, Karns City.
Catcher -- Paytin Polka, Redbank Valley; Jessica Dunn, Karns City.
First base -- Cassie Scarbrough, Cranberry.
Infield -- Emily Troese, Clarion Area; Autumn Stewart, Moniteau; Lyrik Reed, Karns City.
Outfield -- Mariska Shunk, Moniteau; Emma Gruber, Keystone; Brenna Thompson, Forest Area.
THIRD TEAM
Pitcher -- Leah Exley, Keystone; Jenna Dunn, Clarion-Limestone.
Catcher -- Brooke Felleti, Forest Area.
First base -- Alyssa Wiant, Clarion-Limestone.
Infield -- Karley Callander, Keystone; Lexi Bauer, Union/A-C Valley; Taylor Ripple, Redbank Valley.
Outfield -- Emileigh Mahle, Clarion Area; Alexis Reisinger, Cranberry; Bella Ielase, Union/A-C Valley.
2023 KSAC ALL-CONFERENCE BOYS TRACK AND FIELD
Track MVP -- Ashton Kahle, Redbank Valley; Sam Morganti, Union/A-C Valley.
Field MVP -- Aiden Ortz, Redbank Valley; Cam Wagner, Redbank Valley; Landon Chalmers, Union/A-C Valley.
League champions -- Karns City.
FIRST TEAM
100 -- Ashton Kahle, Redbank Valley.
200 -- Dawson Hotchkiss, North Clarion.
400 -- Sam Morganti, Union/A-C Valley.
800 -- Griffin Booher, Karns City.
1,600 -- Jonathan Hansford, Keystone.
3,200 -- Jonathan Hansford, Keystone.
110 hurdles -- Skyler Roxbury, Union/A-C Valley.
300 hurdles -- Ethan Merryman, Cranberry.
400 relay -- Redbank Valley (Aiden Ortz, Owen Harmon, Cam Wagner, Ashton Kahle).
1,600 relay -- Union/A-C Valley (Sam Morganti, Aidan Fox, James Blauser, Logan Skibinski).
3,200 relay -- Karns City (Mason Bell, Carter Farren, Dillan Stroup, Griffin Booher).
Long jump -- Aiden Ortz, Redbank Valley.
Triple jump -- Aiden Ortz, Redbank Valley.
High jump -- Hayden Smith, Union/A-C Valley.
Pole Vault -- Scott Finch, Cranberry.
Shot put -- Landon Chalmers, Union/A-C Valley.
Discus -- Cam Wagner, Redbank Valley.
Javelin -- Ryan Hummell, Clarion-Limestone.
SECOND TEAM
100 -- Aiden Ortz, Redbank Valley.
200 -- Braden Slater, Karns City; SamMorganti, Union/A-C Valley.
400 -- Kaleb Heath, Cranberry.
800 -- Dane Sliker, North Clarion.
1,600 -- Kieran Fricko, Redbank Valley; Jonas Wilshire, North Clarion.
3,200 -- Kaine McFarland, North Clarion.
110 hurdles -- Mason Burford, North Clarion.
300 hurdles -- Trent Beachem, Moniteau; Levi Hawk, Karns City.
400 relay -- Union/A-C Valley (Sam Morganti, Aidan Fox, Skyler Roxbury, Logan Skibinski).
1,600 relay -- Redbank Valley (Seth Barrett, Ashton Kahle, Owen Harmon, Andrew Byers).
3,200 relay -- Redbank Valley (Seth Barrett, Nolan Barnett, Isaac Gourley, Kieran Fricko); North Clarion (Jonas Wilshire, Jackson Nicewonger, Dane Sliker, Kaine McFarland).
Long jump -- Tyler Albright Keystone.
Triple jump -- Tyler Albright, Keystone.
High jump -- Tyler Albright, Keystone.
Pole vault -- Landon Wilson, Karns City.
Shot put -- Brayden Delp, Redbank Valley; Cam Wagner, Redbank Valley.
Discus -- Landon Chalmers, Union/A-C Valley.
Javelin -- Kevin Pearsall, Cranberry.
2023 KSAC ALL-CONFERENCE GIRLS TRACK AND FIELD
Track MVP -- Mylee Harmon, Redbank Valley.
Field MVP -- Laiyla Russell, Cranberry.
League champions -- Karns City.
FIRST TEAM
100 -- Laiyla Russell, Cranberry.
200 -- Mylee Harmon, Redbank Valley.
400 -- Mylee Harmon, Redbank Valley.
800 -- Gia Babington, North Clarion.
1,600 -- Kayla Hanna, Cranberry.
3,200 -- Kelsey Hanna, Cranberry.
100 hurdles -- Eliana Wry, Cranberry.
300 hurdles -- Dani Farkas, Union/A-C Valley.
400 relay -- Keystone (Jillian Winters, Ava Patrick, Ashlee Albright, Abbi Sell, Alison Sterner); Moniteau (Allie Pry, Carmella Ryan, Katie Reott, Rylee Long, Jenna Zendron).
1,600 relay -- North Clarion (Gia Babington, Sophie Babington, Marley Kline, Nicole Fair, Kaitlyn Guth).
3,200 relay -- Cranberry (Kelsey Hanna, Kayla Hanna, Karleigh Shaffer, Jordan Montgomery, Zofia Earp).
Long jump -- Laiyla Russell, Cranberry.
Triple jump -- Rylee Long, Moniteau.
High jump -- Ava Fox, Karns City.
Pole vault -- Claire Henry, Redbank Valley.
Shot put -- Autumn Stewart, Moniteau.
Discus -- Emma Covert, Moniteau.
Javelin -- Evie Bliss, Union/A-C Valley.
SECOND TEAM
100 -- Mylee Harmon, Redbank Valley.
200 -- Laiyla Russell, Cranberry.
400 -- Jenna Zendron, Moniteau.
800 -- Jordan Montgomery, Cranberry.
1,600 -- Adisen Jackson, Clarion-Limestone.
3,200 -- Samantha Heller, Keystone.
100 hurdles -- Dani Farkas, Union/A-C Valley.
300 hurdles -- Chloe Fritch, Karns City.
1,600 relay -- Redbank Valley (Kira Bonanno, Lia Hageter, Alexandra Shoemaker, Mylee Harmon).
3,200 relay -- North Clarion (Gia Babington, Sophie Babington, Rhiannon, Copenhaver, Anna O'Toole, Kaitlyn Guth); Karns City (Miley Mooney, Trinity McFarland, Sophia Bonetto, Taylor Dailey, Brook Rumbaugh, Regan Schmoll).
Long jump -- Ava Patrick, Keystone.
Triple jump -- Laiyla Russell, Cranberry.
High jump -- Rylee Long, Moniteau.
Pole vault -- Carmella Ryan, Moniteau.
Shot put -- Brenna Armstrong, North Clarion.
Discus -- Haylie Karenbauer, Karns City.
Javelin -- Alivia Huffman, Redbank Valley.