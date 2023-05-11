OIL CITY (3)
Teeter (ss) 3 1 1, Highfield (cf) 3 1 1, Lockhart (lf) 3 0 0, Motter (c) 3 0 1, Ames (cr) 0 1 0, McMahon (p) 3 0 0, Stevens (rf) 3 0 1, Rybak (3b) 2 0 1, Dunkle (2b) 3 0 1, Barber (dh) 3 0 0, VanWormer (1b) 0 0 0. Totals: 26 3 6.
TITUSVILLE (7)
Neely (p) 4 1 3, Covell (2b) 4 1 3, Sellen (pr) 0 1 0, Titus (3b) 3 0 1, Mong (ss) 4 0 1, Burleigh (1b) 3 0 0, Baker (lf) 3 1 3, Wheeling (dh) 3 1 1, Stearns (c) 2 1 0, Blakeslee (cf) 2 1 0, McDonald (rf) 0 0 0. Totals: 28 7 12.
Score by Innings
Oil City;000;300;0;--;3
Titusville;210;130;x;--;7
2B -- Titusville (Neely, Covell).
3B -- Titusville (Covell).
RBIs -- Oil City (Stevens), Titusville (Neely 2, Titus 2, Covell, Mong, Blakeslee).