DISTRICT 10 CLASS 3A
Semifinals
HICKORY (5)
Bertolasio (2b) 2 2 1, Wiesen (ss) 4 2 2, Leedham (c) 3 0 2, Fazzone (1b) 4 0 0, Djakovich (p) 4 0 0, Donatelli (3b) 3 0 0, Lanshcak (lf) 3 0 0, Jordan (cf) 3 1 0, Moreland (rf) 2 0 0. Totals: 28 5 5.
FRANKLIN (6)
Guth (p) 4 2 2, Doyle (2b) 3 1 0, C. Wible (cf) 3 1 2, N. Kockler (rf) 3 1 0, McCracken (1b) 4 0 2, Alexander (dh) 3 0 0, A. Wible (3b) 0 0 0, Harmon (c) 3 0 1, D Kockler (ss) 3 1 2, Nightingale (lf) 3 0 0. Totals: 29 6 9.
Score by Innings
Hickory;003;020;0;--;5
Franklin;300;020;1;--;6
2B -- Franklin (Guth).
3B -- Franklin (Guth, McCracken).
RBIs -- Hickory (Leedham 2, Wiesen), Franklin (C. Wible 3, McCracken 3).