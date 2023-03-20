KARNS CITY (11)
Bartoe (cf) 3 1 0, Jones (3b) 4 2 2, Metcalfe (ss) 5 2 3, Neff (p) 4 3 2, Grossman (lf) 4 1 1, Waldroup (c) 3 0 2, Nagel (rf) 5 0 2, Williams (1b) 3 0 1, Manual (3b) 0 1 0, Sherwon (2b) 4 0 1, Kelly (cr) 0 1 0. Totals: 35 11 14.
OIL CITY (2)
Teeter (ss) 4 0 1, McMahon (3b) 3 0 1, Highfield (cf) 3 1 2, Motter (c) 3 0 0, Lockhart (lf) 2 0 1, Stevens (p) 2 0 0, Dunkle (3b) 1 0 0, Rybak (2b) 2 1 1, VanWormer (1b) 1 0 0, Ames (rf) 1 0 0, Brosius (rf) 1 0 0. Totals: 25 2 6.
Score by Innings
Karns City;300;050;3;--;11
Oil City;000;110;0;--;2
2B -- Karns City (Metcalfe), Oil City (Teeter, Lockhart).
RBIs -- Karns City (Waldroup 3, Neff 2, Grossman, Nagel, Williams), Oil City (Teeter, Lockhart).