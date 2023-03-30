at Pullman Park
SHARPSVILLE (0)
Divens (lf) 4 0 0, Distler (ss) 3 0 0, Tarnori (3b) 3 0 1, Leipheimer (1b) 1 0 0, Scarvel (p) 3 0 0, Tonty (rf) 3 0 1, Dejulia (2b) 3 0 0, Moyer (c) 1 0 0, Summers (cf) 3 0 0. Totals: 24 0 2.
FRANKLIN (2)
Guth (p) 4 0 0, Kockler (ss) 2 1 0, McCracken (1b) 3 1 2, Wible (c) 3 0 2, Boland (3b) 2 0 0, Nightingale (lf) 3 0 1, Turner (rf) 3 0 1, McCandless (2b) 2 0 0, Fezell (cf) 3 0 2. Totals: 25 2 8.
Score by Innings
Sharpsville;000;000;0;--;0
Franklin;001;010;x;--;2
RBIs -- Franklin (Wible, Nightingale).