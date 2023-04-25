REDBANK VALLEY (14)
O. Clouse (cf) 5 2 2, T. Minich (c) 3 1 0, Lufsey (c) 0 1 0, B. Minich (3b) 5 1 3, Hetrick (ss) 5 1 2, M. Clouse (lf) 4 2 2, Carrier (p) 4 0 1, Wagner (dh) 3 1 2, Huffman (rf) 3 2 1, Rearick (2b) 3 3 1, George (cr) 0 0 0. Totals: 35 14 14.
CRANBERRY (3)
Burgdorfer (1b) 2 1 0, Findlay (2b) 3 1 2, Shoup (cf) 3 0 1, C. Baker (c) 2 0 1, Morrow (rf) 3 0 0, L. Baker (dh) 3 0 1, Deloe (lf) 2 0 0, Hanna (3b) 2 0 0, Carbaugh (p) 2 1 1, McCloskey (cr) 0 0 0. Totals: 22 3 6.
Score by Innings
Redbank Valley;012;614;--;14
Cranberry;003;000;--;3
2B -- Redbank Valley (O. Clouse, M. Clouse), Cranberry (Findlay).
3B -- Redbank Valley (Wagner, Rearick).
RBIs -- Redbank Valley (B. Minich 3, O. Clouse 2, Wagner 2, Rearick 2, Hetrick, M. Clouse, Carrier), Cranberry (Findlay, Shoup, C. Baker).