FRANKLIN (14)
D. Kockler (ss) 2 2 1, Doyle (2b) 4 3 2, C. Wible (cf) 3 1 2, N. Kockler (rf) 4 1 1, McCracken (1b) 2 2 1, Alexander (dh) 4 0 2, A. Wible (3b) 2 2 0, Boland (p) 3 1 1, Karns (p) 1 0 0, Nightingale (rf) 3 2 2. Totals: 28 14 12.
NORTHWESTERN (2)
Hutchison (cf) 3 0 0, Pollick (ss) 1 1 0, Cottrell (p) 1 0 0, Mullen-Haas (p) 1 0 0, Cottrell (rf) 0 0 0, Eddy (c) 1 0 1, Brockett (p) 2 0 0, Timmy (lf) 2 0 0, Glasl (1b) 1 1 0, Jarvis (3b) 1 0 0, Cornwell (2b) 2 0 0. Totals: 15 2 1.
Score by Innings
Franklin;322;07;--;14
Northwestern;100;01;--;2
2B -- Franklin (C. Wible 2, Alexander 2, Nightingale, N. Kockler, D. Kockler, McCracken, Boland).
RBIs -- Franklin (McCracken 3, N. Kockler 2, Boland 2, Alexander 2, Doyle, C. Wible, Nightingale), Northwestern (Eddy, Cornwell).