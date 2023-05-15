TITUSVILLE (7)
Neely (c) 3 0 2, Covell (ss) 3 1 1, Titus (3b) 3 0 1, Mong (p) 4 0 0, Baker (lf) 4 1 2, Burleigh (cf) 4 1 0, Wheeling (1b) 4 1 3, Stearns (2b) 2 0 0, Blakeslee (rf) 3 1 0, McDonald (cr) 0 2 0. Totals: 30 7 9.
SHARON (2)
Scarmack (2b) 4 0 0, Cattron (3b) 3 1 1, Rodrigues (ss) 3 0 0, Piccirilli (cf) 3 1 2, Fromm (1b) 2 0 0, Douglas (p) 3 0 1, Beckert (rf) 3 0 0, Schruker (c) 3 0 0, Logan (lf) 0 0 0, Englemore (p) 2 0 1. Totals: 26 2 5.
Score by Innings
Titusville;200;500;0;--;7
Sharon;000;101;0;--;2
2B -- Titusville (Wheeling, Covell), Sharon (Cattron).
3B -- Titusville (Wheeling), Sharon (Piccirilli).
RBIs -- Titusville (Neely, Covell, Baker, Wheeling, Stearns), Sharon (Piccirilli).
GROVE CITY (10)
Adams (2b) 5 1 4, Hathaway (lf) 4 1 1, McCreadie (c) 5 0 0, Renick (cf) 5 1 2, Earman (ss) 5 0 0, Wade (1b-3b) 3 1 2, Swartfager (rf) 3 3 1, Martin (p-1b) 4 1 4, Miller (dh) 4 2 1. Totals: 38 10 15.
OIL CITY (3)
Teeter (p-ss) 3 1 1, Highfield (cf) 3 0 0, Lockhart (lf) 3 0 1, Motter (c) 3 0 0, McMahon (3b) 3 0 0, Stevens (rf) 2 0 0, Dunkle (rf) 1 0 0, Rybak (ss-p) 3 1 1, Ames (2b) 3 1 1, Barber (dh) 1 0 0. Totals: 25 3 4.
Score by Innings
Grove City;123;010;3;--;10
Oil City;002;010;0;--;3
2B -- Grove City (Renick, Wade).
RBIs -- Grove City (Adams 3, Martin 2, Hathaway, Swartfager, Miller), Oil City (Teeter 2, Lockhart).
FRANKLIN (6)
Kockler (2b) 0 1 0, Guth (ss) 3 1 0, McCracken (1b) 4 1 1, Wible (3b) 3 0 1, Karns (c) 3 1 0, Boland (rf) 2 1 0, Nightingale (dh) 3 1 0, Turner (lf) 4 0 0, Fezell (cf) 4 0 2. Totals: 26 6 4.
HICKORY (13)
Bertolasio (ss) 5 3 4, Fedele (rf) 3 1 1, Leedham (dh) 4 0 2, Donatelli (2b) 4 0 1, Lanschak (3b) 4 2 2, Djakovich (1b) 3 2 2, Turosky (lf) 2 0 1, Jordan (cf) 3 3 3, Ference (p) 2 1 0, Moreland (lf) 3 1 1, Hilliard (rf) 1 0 0. Totals: 34 13 17.
Score by Innings
Franklin;600;000;0;--;6
Hickory;052;303;x;--;13
2B -- Franklin (Wible, Fezell), Hickory (Leedham, Lanschak, Jordan).
HR -- Hickory (Bertolasio 2, Fedele).
RBIs -- Franklin (Fezell 3, McCracken, Nightingale), Hickory (Bertolasio 5, Jordan 3, Fedele, Leedham, Donatelli, Ference).