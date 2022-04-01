HARBOR CREEK (6)
Moon (3b-ss) 3 1 2, Rocky (ss-p) 4 1 2, Williamson (c-p) 3 1 2, Maldonado (rf) 3 1 0, Fife (rf) 0 0 0, Sunafrank (lf-3b) 1 1 0, Burick (2b) 2 1 1, Pius (1b-lf-cf) 3 0 1, Bresee (1b) 1 0 0, Vahey (1b-p) 1 0 0, Irwin (cf-c) 3 0 0. Totals: 24 6 8.
FRANKLIN (17)
Alexander (3b) 5 1 2, Doyle (2b) 4 2 2, Guth (ss) 2 3 2, C. Wible 3 3 2, Kockler (rf-lf) 4 2 2, McCRacken (1b) 3 2 2, Boland (p-rf) 2 1 0, Fike (ph) 1 0 0, Karns (c) 2 1 2, Nightingale (lf) 3 0 1, A. Wible (ph) 1 0 0, Cunningham (cr) 0 2 0. Totals: 30 17 15.
Score by Innings
Harbor Creek;400;011;--;6
Franklin;013;616;--;17
2B -- Harbor Creek (Williamson, Pius, Burick), Franklin (Guth 2, Kockler, Alexander, C. Wible, Karns).
3B -- Franklin (McCracken).
RBIs -- Harbor Creek (Pius 2, Burick, Sunafrank, Williamson), Franklin (Alexander 4, Kockler 3, McCracken 2, Guth, C. Wible, Boland, Karns, Nightingale).