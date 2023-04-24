FRANKLIN (24)
Kockler (ss) 5 5 4, Fezell (cf-p) 4 3 2, McCracken (1b) 6 3 2, Wible (2b) 5 1 1, Karns (c) 5 1 2, Boland (3b) 5 2 2, Nightingale (lf-p) 2 3 1, Turner (rf) 5 3 2, M. Wimer (p) 0 0 0, S. Wimer 5 3 3. Totals: 42 24 19
OIL CITY (12)
Teeter (p) 5 2 3, Highfield (cf-p) 5 2 2, Lockhart (lf) 2 3 0, Motter (c) 5 1 3, McMahon (3b-p) 4 0 2, Stevens (rf-p) 4 1 1, Rybak (ss) 4 0 0, Barber (dh) 4 2 0, Van Wormer (1b-p) 0 0 0, Dunkle (2b) 3 1 2. Totals: 36 12 13.
Score by Innings
Franklin;608;244;--;24
Oil City;100;731;--;12
2B -- Franklin (Kockler 2, Boland 2, McCracken, Wible, Karns), Oil City (Motter 2, Teeter).
HR -- Franklin (Kockler), Oil City (Dunkle).
RBIs -- Franklin (Kockler 5, McCracken 4, Boland 4, Karns 2, Wimer 2, Fezell, Wible, Nightingale, Turner), Oil City (Motter 4, Dunkle 3, Teeter, Highfield, McMahon).
CAMBRIDGE SPRINGS (8)
Bryce Kania (ss) 4 1 1, Gage (cf) 3 2 1, Brett Kania (p) 3 2 2, Field (1b) 3 0 2, Riley (3b) 4 0 0, Mazzadra (c) 4 0 2, J. Gorton (lf) 4 1 2, Webster (rf) 4 1 1, P. Gorton (2b) 4 1 1. Totals: 33 8 12.
ROCKY GROVE (0)
Wilson (ss) 4 0 0, Hamilton (c) 2 0 0, Gavin (lf) 3 0 0, Bevier (3b) 3 0 0, Wetjen (p) 2 0 1, Rice (cf) 2 0 2, Whitling (rf) 1 0 0, Dunkle (rf) 1 0 0, Patterson (1b) 1 0 0, Stone (lf) 2 0 0, Anderson (2b) 2 0 1. Totals: 23 0 4.
Score by Innings
Cambridge Springs;003;401;0;--;8
Rocky Grove;000;000;0;--;0
2B -- Cambridge Springs (P. Gorton), Rocky Grove (Anderson).
3B -- Cambridge Springs (Gage, J. Gorton).
RBIs -- Cambridge Springs (Bryce Kania, Gage, Field, Riley, Webster, P. Gorton).