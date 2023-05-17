TITUSVILLE (11)
Neely (p) 4 0 1, Covell (2b) 5 1 3, Titus (3b) 5 0 2, Mong (ss) 4 0 0, Baker (lf) 3 1 1, Wheeling (1b) 2 2 2, Burleigh (cf) 4 3 4, Stearns (c) 2 0 2, Blakeslee (rf) 4 1 1, McDonald (cr) 0 3 0. Totals: 33 11 16.
CONNEAUT AREA (4)
Roncaglione (rf) 4 1 1, Headley (lf) 4 1 2, White (ss) 3 1 2, Klink (c) 4 0 1, Thomas (3b) 4 0 0, Herr (2b) 2 0 0, L. Nottingham (dh) 2 0 1, Herr (cr) 0 1 0, A. Nottingham (1b) 3 0 0, Straight (cf) 3 0 1. Totals: 29 4 8.
Score by Innings
Titusville;020;005;4;--;11
Conneaut;001;000;3;--;4
2B -- Titusville (Titus, Neely, Stearns), Conneaut (Klink).
3B -- Conneaut (Straight).
RBIs -- Titusville (Neely 3, Stearns 3, Covell 2, Titus), Conneaut (Klink 2, White, Straight).
OIL CITY (13)
Teeter (ss) 5 1 2, Highfield (cf) 5 3 2, Lockhart (lf) 4 2 3, Motter (c) 4 1 2, McMahon (p-2b) 5 0 1, Stevens (rf) 3 2 1, Rybak (3b-p) 5 1 1, Dunkle (dh) 3 2 2, Barber (1b) 4 1 0. Totals: 38 13 14.
FRANKLIN (5)
Kockler (2b) 3 1 0, Guth (ss) 4 2 2, McCracken (1b-p) 3 0 1, Wible (3b) 3 1 2, Karns (c) 4 0 2, Boland (p-rf) 3 0 0, Nightingale (lf) 4 0 0, Turner (rf-cf) 0 0 0, M. Wimer (DH) 3 0 1, Fezell (cf-p) 4 0 0, Sandok (cr) 0 1 0. Totals: 31 5 8.
Score by Innings
Oil City;010;023;7;--;13
Franklin;000;020;3;--;5
2B -- Oil City (Teeter, Rybak, Lockhart), Franklin (Guth).
RBIs -- Oil City (Teeter 3, Barber 2, Lockhart, Motter, McMahon, Stevens), Franklin (Karns 2, Wible, M. Wimer).
UNION/A-C VALLEY (1)
Cooper (cf) 3 1 1, Best (1b-p) 3 0 0, Fleming (3b) 3 0 1, Link (ss-p) 3 0 0, Bauer (2b-ss) 3 0 0, Crissman (p-1b) 1 0 0, Ruth (c) 2 0 0, Schmoll (lf) 2 0 0, Burns (rf) 2 0 1, Bulisco (cr) 0 0 0. Totals: 22 1 3.
KARNS CITY (6)
Bartoe (cf) 4 0 1, Jones (p) 4 0 1, Metcalfe (ss) 4 0 2, Neff (1b) 3 1 0, Grossman (lf) 3 2 3, Williams (3b) 3 0 0, Callihan (rf) 2 2 0, Nagel (c) 2 0 1, Sherwin (2b) 2 1 1, T. Kelly (cr) 0 0 0. Totals: 27 6 9.
Score by Innings
Union/A-C Valley;100;000;0;--;1
Karns City;020;130;x;--;6
2B -- Union/A-C Valley (Cooper), Karns City (Sherwin).
3B -- Union/A-C Valley (Fleming).
RBIs -- Union/A-C Valley (Best), Karns City (Sherwin 3, Jones, Callihan).