BIZ REV: Pennwest Homes

This is one of many kitchen designs that are available through Pennwest Homes and Manorwood Homes.

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Pennwest Homes, located along State Route 38 in Emlenton, is one of the largest single family modular home factories in the Northeast. It builds a wide array of Ranch, Cape Cod and two-story homes for both Pennwest and Manorwood Homes.

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Section H

BIZ REV: Clarion Borough

  • By RANDY BARTLEY Staff writer

A check into the progress made by Clarion Borough Council over the past year brought good news and bad news.