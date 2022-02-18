BIZ REV: Pennwest Homes

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Pennwest Homes, located along State Route 38 in Emlenton, is one of the largest single family modular home factories in the Northeast. It builds a wide array of Ranch, Cape Cod and two-story homes for both Pennwest and Manorwood Homes.
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