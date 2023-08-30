at Moniteau
VARSITY BOYS
No team scoring
CRANBERRY -- 1. Dalton Wenner 19:01, 2. Dane Wenner 19:51, 5. Mariner Perry 21:14, 6. Kaleb Heath 21:49, 7. Elias Fox 22:28, 8. Thatcheer Matassa 22:48, 9. Sebastien Bemis 22:48, 10. Alex McLaughlin 23:02, 11. Hunter Montgomery 23:33.
MONITEAU -- 3. Allen Matz 20:21, 4. Peyton Beck 20:36, 12. Cadin Helfrich 23:52, 13. Isaak Sarnese 33:39.
VARSITY GIRLS
Cranberry 15, Moniteau 45
CRANBERRY -- 1. Kelsey Hanna 22:10, 2. Kayla Hanna 22:28, 3. Karleigh Shaffer 24:11, 4. Jordan Montgomery 24:58, 5. Gracee Hess 25:25, 8. Zofia Earp 27:27, 10. Taylor Hepler 29:21.
MONITEAU -- 6. Alexis Kirschner 26:27, 7. Gracie Hartle 27:26, 9. Lucy Hartle 28:23, 11. Lillian Kay 37:00, 12. Sydney DeMatteis 43:41.
JUNIOR HIGH BOYS
No team scoring
CRANBERRY -- 1. Cooper Matassa 14:50, 2. Cash Findlay 15:04, 4. Jed Fox 16:51, 5. Nathan Wilson 18:25, 6. Lane Osten 20:04.
MONITEAU -- 3. Baylen Rock 15:08, 7. Jasper Schnelle 22:46.
JUNIOR HIGH GIRLS
Cranberry 26, Moniteau 29
CRANBERRY -- 1. Darien Wenner 15:51, 3. Karli Schneider 18:29, 5. Navy Perry 19:44, 8. Abby Powell-Sliker 21:17, 9. Morgan Stewart 21:41.
MONITEAU -- 2. Brinn Kirschner 18:13, 4. Kellynn Potsubay 18:31, 6. Charlee Tedeski 20:54, 7. Joanna Stocks 21:08, 10. Abby Pallas 22:47.
at Knox
VARSITY BOYS
North Clarion 23, Keystone 34
North Clarion 15, A-C Valley 50
NORTH CLARION -- 2. Gabriel Fair 19:35, 3. Jackson Nicewonger 20:14, 5. Dane Sliker 20:34, 6. Aiden Thomas 20:54, 7. Dean Sliker 21:06, 11. Michael Swanson 23:29, 15. Jack Pappas 25:25.
KEYSTONE -- 1. Johnny Hansford 19:09, 4. Drew Crompton 20:21, 9. Cole Kiefer 22:29.
A-C VALLEY/UNION -- 8. Lawrence Burkett 21:42, 10. Chase Ruth 22:37.
VARSITY GIRLS
No team scoring
NORTH CLARION -- 1. Abby Hastings 25:10, 2. Kaylee Castner 28:49.
KEYSTONE -- 3. Noelle Booth, no time available, 4. Cailyn Helman, no time available.
A-C VALLEY/UNION -- 5. Lydia Opp, no time available.