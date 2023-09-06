at North Clarion
VARSITY BOYS
North Clarion 15, Karns City 50
NORTH CLARION -- 3. Aiden Thomas 19:49, 4. Dane Sliker 20:09, 5. Dean Sliker 20:35, 6. Jackson Nicewonger 21:20, 8. Michael Swanson 23:45, 9. Jack Pappas 25:47.
KARNS CITY -- 1. Dillon Stroup 19:40, 2. Noah Weiland 19:42, 7. Jacob Callihan 23:19, 10. Noah Mourer 26:39.
VARSITY GIRLS
No contest
NORTH CLARION -- 1. Abby Hastings 24:29, 4. Kaylee Castner 28:53.
KARNS CITY -- 2. Miley Mooney 25:12, 3. Adalyn Jones 27:20, 5. Taylor Dailey 29:25.
JUNIOR HIGH BOYS
North Clarion 15, Karns City 50
NORTH CLARION -- 1. Ethan Hastings 14:50, 4. Jacob Cyphert 17:58, 5. Anthony Caratelli 18:27, 6. Konner Burkhardt 18:42, 7. Teagon Ochs 19:07, 8. Cory Esquivel 19:35.
KARNS CITY -- 2. Dmetri Weckerly 15:31, 3. Joey Laux 16:49, 9. Caleb O'Neil 26:53.
JUNIOR HIGH GIRLS
North Clarion 24, Karns City 32
NORTH CLARION -- 2. Evelyn Carroll 17:35, 3. Morgan Bauer 18:55, 4. Sarah Flowers 20:09, 6. Brianna Nicewonger 20:30, 9. Alya Schrecengost 27:43, 10. Sophia Spruill 32:27.
KARNS CITY -- 1. Megan Hartle 16:12, 5. Olivia Barrett 20:18, 7. Baya Davis 21:22, 8. Alexis Rottman 26:01, 11. Kira Cutway 18:24.
at Clarion-Limestone
VARSITY BOYS
No team scoring
CLARION-LIMESTONE -- 1. Jack Craig 18:28, 4. Ty Rankin 19:21, 5. Drake Edmonds 19:38, 6. Logan Powell 19:48, 7. Logan Lutz 20:40, 8. Paul Craig 21:55, 9. Colton Keihl 23:24, 10. Levi Bates 23:33, 12. Camden Coleman 23:49.
MONITEAU -- 2. Peyton Beck 18:55, 3. Allen Matz 19:11, 11. Cadin Helfrich 23:45.
VARSITY GIRLS
Clarion-Limestone 18, Moniteau 37
CLARION-LIMESTONE -- 1. Clara Coulson 22:40, 2. Reise Jackson 23:05, 4. Olivia Radaker 26:19, 5. Julianna Schwabenbauer 27:07, 6. Madison Aaron 28:17.
MONITEAU -- 3. Alexis Kirschner 24:49, 7. Lucy Hartle 29:04, 8. Gracie Hartle 29:41, 9. Lillian Kay 34:13, 10. Sydney DeMatteis 38:23.