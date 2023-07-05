2023 DISTRICT 25 ALL-STAR TOURNAMENTS
12U LITTLE LEAGUE
Friday, June 23
Oil City 9, Knox 1
Cranberry 18, New Bethlehem 0
Clarion 3, Titusville 1
Butler 9, A-C Valley/Southern Clarion 0
Winners' Bracket
Saturday, June 24
Franklin 11, Clarion 0
Tuesday, June 27
Franklin 2, Butler 1
Wednesday, June 28
Cranberry 7, Oil City 4
Final
Thursday, June 29
Franklin 20, Cranberry 9
Consolation Bracket
Monday, June 26
Titusville 6, Knox 3, Knox eliminated
ACV/SOCLA 3, Clarion 2, Clarion eliminated
Wednesday, June 28
Titusville 15, New Bethlehem 4, New Bethlehem eliminated
Thursday, June 29
Oil City 10, ACV/Southern Clarion 6, ACV/SoCla eliminated
Butler 1, Titusville 0, Titusville eliminated
Tuesday, July 4
Butler 3, Oil City 1, Oil City eliminated
Wednesday, July 5
Cranberry 17, Butler 3, 4 innings
Championship
Thursday, July 6
Cranberry at Franklin, 6 p.m.