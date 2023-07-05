2023 DISTRICT 25 ALL-STAR TOURNAMENTS

12U LITTLE LEAGUE

Friday, June 23

Oil City 9, Knox 1

Cranberry 18, New Bethlehem 0

Clarion 3, Titusville 1

Butler 9, A-C Valley/Southern Clarion 0

Winners' Bracket

Saturday, June 24

Franklin 11, Clarion 0

Tuesday, June 27

Franklin 2, Butler 1

Wednesday, June 28

Cranberry 7, Oil City 4

Final

Thursday, June 29

Franklin 20, Cranberry 9

Consolation Bracket

Monday, June 26

Titusville 6, Knox 3, Knox eliminated

ACV/SOCLA 3, Clarion 2, Clarion eliminated

Wednesday, June 28

Titusville 15, New Bethlehem 4, New Bethlehem eliminated

Thursday, June 29

Oil City 10, ACV/Southern Clarion 6, ACV/SoCla eliminated

Butler 1, Titusville 0, Titusville eliminated

Tuesday, July 4

Butler 3, Oil City 1, Oil City eliminated

Wednesday, July 5

Cranberry 17, Butler 3, 4 innings

Championship

Thursday, July 6

Cranberry at Franklin, 6 p.m.

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