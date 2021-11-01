at Franklin

Lakeview 6 7 13 7 8 — 41

Franklin 0 7 6 20 7 — 40

Scoring summary

First Quarter

L — Gavin Murdock, 5-yard run (kick failed), 7:37.

Second Quarter

L — Murdock, 6-yard run (Sean Cole kick), 9:34.

F — Carson Wiblew, 30-yard run (Nate Pfennigwerth kick), 2:57.

Third Quarter

F — Wyatt Bell, 13-yard run (kick blocked), 8:06.

L — Calogano Wilkins, 4-yard run (kick failed).

L — Murdock, 43-yard run (Cole kick), 4:10.

Fourth Quarter

F — Bell, 56-yard punt return (Pfennigwerth kick), 10:09.

F — Wible, 1-yard run (kick failed), 3:30.

L — Wilkins, 2-yard run (Cole kick), :19.

F — Jackson Ewing, 28-yard pass from Hunter Marsteller (Pfennigwerth kick), :00.

Overtime

F — Wible, 1-yard run (Pfennigwerth kick).

L — Wilkins, 16-yard run (Murdock run).

F L

First downs 12 25

Yards rushing 165 561

Yards passing 191 8

Total yards 356 569

Passes completed 10 1

Passes attempted 20 8

Passes intercepted 2 0

Penalties 4-23 10-66

Punts/average 1-45.0 2-41.5

Fumbles lost 2 1

INDIVIDUAL STATS

RUSHING

LAKEVIEW — Gavin Murdock 31-300, Austin Osborne 14-140, Calogano Wilkins 11-75, Karson Cropp 6-41, Sean Cole 3-18, Clarence Barber 1-1, Team 1-(-14). Totals: 67-561.

FRANKLIN — Carson Wible 19-95, Wyatt Bell 3-40, Hunter Marsteller 11-30. Totals: 33-165.

PASSING

LAKEVIEW — Gavin Murdock 1-8-0-8. Totals: 1-8-0-8.

FRANKLIN — Hunter Marsteller 10-20-2-191. Totals: 10-20-2-191.

RECEIVING

LAKEVIEW — Zach Pulliam 1-8. Totals: 1-8.

FRANKLIN — Cole Buckley 7-153, Jackson Ewing 2-31, Carson Wible 1-7. Totals: 10-191.

FUMBLE RECOVERIES

LAKEVIEW — Mason Bevan 2.

FRANKLIN — Kaizer Kadylak.

INTERCEPTIONS

LAKEVIEW — Aiden Osborne, Calogano Wilkins.

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