at Franklin
Lakeview 6 7 13 7 8 — 41
Franklin 0 7 6 20 7 — 40
Scoring summary
First Quarter
L — Gavin Murdock, 5-yard run (kick failed), 7:37.
Second Quarter
L — Murdock, 6-yard run (Sean Cole kick), 9:34.
F — Carson Wiblew, 30-yard run (Nate Pfennigwerth kick), 2:57.
Third Quarter
F — Wyatt Bell, 13-yard run (kick blocked), 8:06.
L — Calogano Wilkins, 4-yard run (kick failed).
L — Murdock, 43-yard run (Cole kick), 4:10.
Fourth Quarter
F — Bell, 56-yard punt return (Pfennigwerth kick), 10:09.
F — Wible, 1-yard run (kick failed), 3:30.
L — Wilkins, 2-yard run (Cole kick), :19.
F — Jackson Ewing, 28-yard pass from Hunter Marsteller (Pfennigwerth kick), :00.
Overtime
F — Wible, 1-yard run (Pfennigwerth kick).
L — Wilkins, 16-yard run (Murdock run).
F L
First downs 12 25
Yards rushing 165 561
Yards passing 191 8
Total yards 356 569
Passes completed 10 1
Passes attempted 20 8
Passes intercepted 2 0
Penalties 4-23 10-66
Punts/average 1-45.0 2-41.5
Fumbles lost 2 1
INDIVIDUAL STATS
RUSHING
LAKEVIEW — Gavin Murdock 31-300, Austin Osborne 14-140, Calogano Wilkins 11-75, Karson Cropp 6-41, Sean Cole 3-18, Clarence Barber 1-1, Team 1-(-14). Totals: 67-561.
FRANKLIN — Carson Wible 19-95, Wyatt Bell 3-40, Hunter Marsteller 11-30. Totals: 33-165.
PASSING
LAKEVIEW — Gavin Murdock 1-8-0-8. Totals: 1-8-0-8.
FRANKLIN — Hunter Marsteller 10-20-2-191. Totals: 10-20-2-191.
RECEIVING
LAKEVIEW — Zach Pulliam 1-8. Totals: 1-8.
FRANKLIN — Cole Buckley 7-153, Jackson Ewing 2-31, Carson Wible 1-7. Totals: 10-191.
FUMBLE RECOVERIES
LAKEVIEW — Mason Bevan 2.
FRANKLIN — Kaizer Kadylak.
INTERCEPTIONS
LAKEVIEW — Aiden Osborne, Calogano Wilkins.