Swimming: (Boys) Oil City 113, Farrell 5; Franklin 87, Titusville 75; (Girls) Oil City 113, Farrell 6; Titusville 107, Franklin 63
Wrestling: Redbank Valley 38, Franklin 36
Girls Basketball: Franklin 42, Hickory 28; Slippery Rock 49, Oil City 24; Farrell 48, Rocky Grove 23; Union 53, Cranberry 13; Keystone 45, Venango Catholic 40; Redbank Valley 32, North Clarion 28; Clarion 42, Clarion-Limestone 36; Karns City 55, Allegheny-Clarion Valley 15; West Shamokin 45, Moniteau 41; Cochranton 49, Union City 35; Lakeview 63, Sharpsville 43