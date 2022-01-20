Swimming: (Boys) Oil City 113, Farrell 5; Franklin 87, Titusville 75; (Girls) Oil City 113, Farrell 6; Titusville 107, Franklin 63

Wrestling: Redbank Valley 38, Franklin 36

Girls Basketball: Franklin 42, Hickory 28; Slippery Rock 49, Oil City 24; Farrell 48, Rocky Grove 23; Union 53, Cranberry 13; Keystone 45, Venango Catholic 40; Redbank Valley 32, North Clarion 28; Clarion 42, Clarion-Limestone 36; Karns City 55, Allegheny-Clarion Valley 15; West Shamokin 45, Moniteau 41; Cochranton 49, Union City 35; Lakeview 63, Sharpsville 43

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Winter storm warning issued
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Winter storm warning issued

The National Weather Service in Pittsburgh has issued a Winter Storm Warning from 1 p.m. Sunday to 1 p.m. Monday for most of western Pennsylvania including Venango, Clarion, Mercer, Forest, Jefferson, and Butler counties.

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Local high school sports scores 1-14-22

Girls Basketball: Franklin 49, Oil City 27; Allegheny-Clarion Valley 39, Cranberry 28; Karns City 36, Venango Catholic 33; Union 51, Keystone 31; Clarion-Limestone 46, North Clarion 43; Clarion 37, Moniteau 24

Veterans clinic planned for Cranberry Township
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Veterans clinic planned for Cranberry Township

  • By RANDY BARTLEY Staff writer

Cranberry Township supervisors on Thursday approved a Department of Environmental Protection planning module that will eventually lead to the construction of a Veterans Administration clinic in the township.

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Local high school sports scores 1-11-22

Boys Basketball: Franklin 64, Slippery Rock 45; Oil City 61, Fort LeBoeuf 47; Cranberry 63, Forest Area 18; Redbank Valley 64, Venango Catholic 21; Union 50, Moniteau 40; Clarion-Limestone 58, Allegheny-Clarion Valley 47; Karns City 43, Clarion 31; Cambridge Springs 64, Cochranton 59

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Local high school sports scores 1-7-22

Boys basketball: Union 52, North Clarion 50; Clarion 84, A-C Valley 35; Cochranton 46, Youngsville 31; Franklin 60, Grove City 30; Karns City 44, Moniteau 37; Venango Catholic 56, Forest Area 22

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Local high school sports scores 1-4-22

BOYS BASKETBALL: Franklin 81, Hickory 69; Oil City 60, Conneaut Area 32; Rocky Grove 63, Commodore Perry 20; Grove City 54, Sharon 33; Cochranton 47, Maplewood 20

Veon sworn in as Venango County judge
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Veon sworn in as Venango County judge

  • By KARA O’NEIL Staff writer

History was made Monday as Marie Veon was sworn as the first female judge in Venango County history during ceremonies at the county courthouse.

Boy's Christmas inflatables also are a display of generosity
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Boy's Christmas inflatables also are a display of generosity

  • By MAKAYLA KEATING Contributing writer

Another Christmas season is winding down, but 8-year-old Will Cisek’s holiday spirit will continue through his 45-piece-and-counting inflatable Christmas display, which will be on display for a while beyond the start of the new year.

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Local high school sports scores 12-28-21

Girls Basketball: Franklin 51, Cranberry 28; Union 42, Rocky Grove 25; Karns City 52, Oil City 36; North Clarion 55, Clarion 23; Clarion-Limestone 49, Reynolds 41; A-C Valley 29, Meadville 26; Harbor Creek 50, Keystone 21; Lakeview 44, North East 35; Grove City 50, Eden Christian 48

State taking hard look at all its roadside historical markers (copy)
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State taking hard look at all its roadside historical markers (copy)

HARRISBURG (AP) — Pennsylvania had been installing historical markers for more than a century when the racist violence in Charlottesville, Virginia, in August 2017 brought a fresh round of questions from the public about just whose stories were being told on the state’s roadsides — and the l…

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Coming up: Special 3-part series

A special three-part series — "Fire Departments' Dilemmas" — by Stacey Gross examines the obstacles that both volunteer and paid fire departments, along with the municipalities they serve, face while trying to keep communities safe. Look for it in the Tuesday, Wednesday and Thursday editions…

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Commercial vehicles under speed restriction on portion of I-80

The Pennsylvania Department of Transportation said because of the winter weather, a speed limit restriction of 45 mph for commercial vehicles is in place in the right lane only of Interstate 80 eastbound and westbound, between exit 73: Route 949, Corsica, to exit 173: Route 64, Lamar in Clin…

PennDOT employee honored for helping stranded couple
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PennDOT employee honored for helping stranded couple

  • From staff reports

The Pennsylvania Department of Transportation honored a Venango County maintenance employee for going above and beyond to provide service to two people stranded on the side of the road in Warren County.

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Local high school sports scores 12-22-21

SCHOLASTIC GIRLS BASKETBALL: Moniteau 54, Cranberry 13; Clarion 48, Venango Catholic 32; Clarion-Limestone 68, Keystone 25; North Clarion 55, Allegheny-Clarion Valley 15; West Middlesex 58, Grove City 29