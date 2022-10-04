Local high school sports scores 10-4-22

SCHOLASTIC GIRLS VOLLEYBALL: Rocky Grove 3, Commodore Perry 0; Cranberry 3, Karns City 1; Clarion 3, Allegheny-Clarion Valley 0; Keystone 3, Union 0; North Clarion 3, Forest Area 0; Clarion-Limestone 3, Redbank Valley 1.
SCHOLASTIC BOYS SOCCER: Iroquois 2, Oil City 0; Seneca 4, Franklin 0.
SCHOLASTC GIRLS SOCCER: Forest Area 5, Punxsutawney 1.
SCHOLASTIC GIRLS TENNIS: Erie High 4, Oil City 1.
SCHOLASTIC BOYS CROSS COUNTRY: Rocky Grove 15, Cambridge Springs 50; North Clarion 26, Clarion-Limestone 29.
SCHOLASTIC GIRLS CROSS COUNTRY: Rocky Grove 15, Cambridge Springs 50.