Local high school sports scores 12-28-21

Girls Basketball: Franklin 51, Cranberry 28; Union 42, Rocky Grove 25; Karns City 52, Oil City 36; North Clarion 55, Clarion 23; Clarion-Limestone 49, Reynolds 41; A-C Valley 29, Meadville 26; Harbor Creek 50, Keystone 21; Lakeview 44, North East 35; Grove City 50, Eden Christian 48
Boys Basketball: Franklin 66, Rocky Grove 40; Oil City 55, General McLane 54; North Clarion 59, Clarion-Limestone 57; Cambridge Springs 55, Keystone 41; Karns City 49, Union 34; Saegertown 68, Moniteau 58; Hampton 75, Grove City 57; Redbank Valley 63, Plum 43