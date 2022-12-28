Local high school sports scores 12-28-22

SCHOLASTIC GIRLS BASKETBALL: Oil City 40, Cranberry 37; Harbor Creek 39, Franklin 15; Jamestown 42, Rocky Grove 27; Meadville 31, Allegheny-Clarion Valley 14; North Clarion 44, Kane 18; Sharpsville 49, Lakeview 39; Laurel 47, Grove City 31; Cochranton 44, Girard 21; Redbank Valley 80, Rockwood 24
SCHOLASTIC BOYS BASKETBALL: Franklin 70, Rocky Grove 37; Oil City 51, Fairview 44; Clarion 67, Marion Center 35; Saegertown 66, Moniteau 52; Chartiers Valley 67, Grove City 47; Titusville 61, Cochranton 55