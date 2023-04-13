SCHOLASTIC SOFTBALL: Franklin 16, Oil City 0 (3); Maplewood 6, Rocky Grove 1
SCHOLASTIC BOYS VOLLEYBALL: Rocky Grove 3, Maplewood 0
SCHOLASTIC BASEBALL: Union/Allegheny-Clarion Valley 16, Venango Cathnolic 1 (3)
SCHOLASTIC BOYS TRACK & FIELD: Titusville 98, Cranberry 52; Union/Allegheny-Clarion Valley 83, Keystone 57; Karns City 116.5, North Clarion 33.5
SCHOLASTIC GIRLS TRACK & FIELD: Titusville 95.33, Cranberry 54.67; Keystone 91, Union/Allegheny-Clarion Valley 46; Karns City 109, North Clarion 40