SCHOLASTIC FOOTBALL: Meadville 33, Titusville 6
SCHOLASTIC GIRLS VOLLEYBALL: Franklin 3, Sharon 2; Wilmington 3, Oil City 2; West Middlesex 3, Rocky Grove 0; Cranberry 3, Venango Catholic 0; Conneaut Area 3, Clarion 2; Keystone 3, Forest Area 0; Karns City 3, Allegheny-Clarion Valley 2; Punxsutawney 3, Redbank Valley 0
SCHOLASTIC GIRLS SOCCER: Conneaut Area 7, Franklin 0; Bradford 11, Oil City 0; Keystone 2, Forest Area 0
SCHOLASTIC GIRLS TENNIS: Wilmington 5, Oil City 0; Grove City 5, Franklin 0
SCHOLASTIC BOYS CROSS COUNTRY: North Clarion 15, Moniteau 50