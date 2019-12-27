BOYS BASKETBALL: Franklin 59, Rocky Grove 42; Oil City 48, Girard 29; Saegertown 53, Venango Catholic 34; Clarion 52, Bald Eagle Area 49; Clarion-Limestone 84, Karns City 65; Chartiers Valley 74, Grove City 39; A-C Valley 56, North Clarion 54; Titusville 75, Lakeview 60
GIRLS BASKETBALL: Sharpsville 67, Oil City 36; Clarion-Limestone 56, Sheffield 13; Union 49, Cameron County 42; Grove City 56, A-C Valley 26; Cochranton 59, Greenville 54; Keystone 43, Franklin 28; Punxsutawney 58, Moniteau 32; Harbor Creek 49, Cranberry 26; Rocky Grove 41, Forest Area 16; Lakeview 60, Titusville 27; Freeport 66, Redbank Valley 59