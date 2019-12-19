SWIMMING: Boys - Oil City 105, Sharon 61; Franklin 72, Farrell 11; Girls - Oil City 103, Sharon 55; Franklin 71, Farrell 24
WRESTLING: Reynolds 73, Franklin 3; Hickory 64, Lakeview 12; Eisenhower 58, Cochranton 21
GIRLS BASKETBALL: Franklin 39, Conneaut Area 30; Grove City 59, Oil City 28; West Middlesex 62, Rocky Grove 28; Union 62, Forest Area 11; Clarion 49, Cranberry 43; North Clarion 74, Clarion-Limeston 29; Keystone 54, Redbank Valley 46; Saegertown 56, Cochranton 38
BOYS BASKETBALL: Clarion 63, Cranberry 57; A-C Valley 75, Venango Catholic 50; Union 87, Forest Area 44; Clarion-Limestone 50, North Clarion 48; Keystone 76, Redbank Valley 52; Karns City 64, Moniteau 54