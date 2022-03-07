2022 KSAC GIRLS BASKETBALL
ALL-CONFERENCE TEAMS
MVP -- Alivia Huffman, Redbank Valley
FIRST TEAM
Gwen Siegel, North Clarion; Lily Homan, Venango Catholic; Dominika Logue, Union; Mylee Harmon, Redbank Valley; Frances Milliron, Clarion-Limestone.
SECOND TEAM
Kendall Dunn, Clarion-Limestone; Natalie Bowser, Keystone; Madison Foringer, Redbank Valley; Catherine Kelly, Moniteau; Jordan Best, Clarion.
THIRD TEAM
Emma McFarland, North Clarion; Keira Croyle, Union; Caylen Rearick, Redbank Valley; Brooke Manuel, Karns City; Rossi McMillen, Karns City.
2022 KSAC BOYS BASKETBALL
ALL-CONFERENCE TEAMS
MVP -- Bret Wingard, Keystone
FIRST TEAM
Bryson Bain, Redbank Valley; Collin Schmader, North Clarion; Chris Marshall, Redbank Valley; Micah Rupp, Karns City; Caden Rainey, Union.
SECOND TEAM
Christian Simko, Clarion; Marquese Gardlock, Redbank Valley; Aiden Hartle, North Clarion; Kyle Pry, Moniteau; Luke Cramer, Karns City.
THIRD TEAM
Jase Ferguson, Clarion-Limestone; Taite Beighley, Karns City; Tyler Albright, Keystone; Jordan Hesdon, Clarion-Limestone; Jay Clover, Allegheny-Clarion Valley; Jake Liederbach, Venango Catholic.