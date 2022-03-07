2022 KSAC GIRLS BASKETBALL

ALL-CONFERENCE TEAMS

MVP -- Alivia Huffman, Redbank Valley

FIRST TEAM

Gwen Siegel, North Clarion; Lily Homan, Venango Catholic; Dominika Logue, Union; Mylee Harmon, Redbank Valley; Frances Milliron, Clarion-Limestone.

SECOND TEAM

Kendall Dunn, Clarion-Limestone; Natalie Bowser, Keystone; Madison Foringer, Redbank Valley; Catherine Kelly, Moniteau; Jordan Best, Clarion.

THIRD TEAM

Emma McFarland, North Clarion; Keira Croyle, Union; Caylen Rearick, Redbank Valley; Brooke Manuel, Karns City; Rossi McMillen, Karns City.

2022 KSAC BOYS BASKETBALL

ALL-CONFERENCE TEAMS

MVP -- Bret Wingard, Keystone

FIRST TEAM

Bryson Bain, Redbank Valley; Collin Schmader, North Clarion; Chris Marshall, Redbank Valley; Micah Rupp, Karns City; Caden Rainey, Union.

SECOND TEAM

Christian Simko, Clarion; Marquese Gardlock, Redbank Valley; Aiden Hartle, North Clarion; Kyle Pry, Moniteau; Luke Cramer, Karns City.

THIRD TEAM

Jase Ferguson, Clarion-Limestone; Taite Beighley, Karns City; Tyler Albright, Keystone; Jordan Hesdon, Clarion-Limestone; Jay Clover, Allegheny-Clarion Valley; Jake Liederbach, Venango Catholic.

0
0
0
0
0