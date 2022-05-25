KEYSTONE SHORTWAY ATHLETIC CONFERENCE
SPRING ALL-CONFERENCE TEAMS
SOFTBALL
MVP -- Marra Patton, Karns City.
League champion -- Karns City.
First Team
Pitcher -- Marra Patton, Karns City; Izabelle Flick, Forest Area.
Catcher -- Jordan Best, Clarion.
First base -- Natalie Bowser, Keystone.
Designated hitter -- Megan Wise, Moniteau.
Infield -- Madison McFarland, Forest Area; Mackenzie Parks, A-C Valley; Ashley Fox, Karns City.
Outfield -- Mariska Shunk, Moniteau; Emma McFarland, Forest Area; Rossi McMillen, Karns City.
Second Team
Pitcher -- Leah Exley, Keystone; Payton Simko, Clarion.
Catcher -- Jess Dunn, Karns City.
First base -- Emma Covert, Moniteau.
Designated hitter -- Cassandra Scarbrough, Cranberry.
Infield -- Kendall Dunn, Clarion-Limestone; Kylee Beers, Clarion; Alexis Oswald, Forest Area.
Outfield -- Olivia Plummer, Cranberry; Noel Anthony, Clarion; Brianna Rottman, Moniteau.
Third Team
Pitcher -- Alisha Beggs, Cranberry; Regan Husted, Clarion-Limestone.
Catcher -- Abby Himes, Clarion-Limestone.
First base -- Emily Aites, Forest Area.
Designated hitter -- None
Infield -- Brynne Barger, Moniteau; Frances Milliron, Clarion-Limestone; Karley Callander, Keystone.
Outfield -- Sydney Bell, Keystone; LeighAnn Hetrick, Redbank Valley; Kendall Findlay, Cranberry.
BASEBALL
Co-MVPs -- Branson Carson, Moniteau and Bryson Huwar, Clarion-Limestone.
League Champion -- Moniteau.
First Team
Pitcher -- Branson Carson, Moniteau; Bryson Huwar, Clarion-Limestone.
Catcher -- Tate Minich, Redbank Valley.
First base -- Mike Neff, Karns City.
Designated hitter -- Chase Kriebel, Clarion.
Infield -- Dawson Smail, Clarion; Kenny Lavrich, Cranberry; Bryson Huwar, Clarion-Limestone.
Outfield -- Preston Forrest, Cranberry; Branson Carson, Moniteau; Owen Clouse, Redbank Valley.
Second Team
Pitcher -- Bryson Bain, Redbank Valley; Cole Sherwin, Karns City.
Catcher -- Cameron Lapinto, Clarion.
First base -- Ty Carrier, Redbank Valley.
Designated hitter -- Nathan Bell, Cranberry.
Infield -- Bryson Bain, Redbank Valley; Cole Sherwin, Karns City; Tommy Smith, Clarion-Limestone.
Outfield -- Jordan Hesdon, Clarion-Limestone; Dauntae Girvan, Clarion; Mason Clouse, Redbank Valley.
Third Team
Pitcher -- Ryan Cooper, A-C Valley/Union; Mallick Metcalfe, Karns City.
Catcher -- Braden Grossman, Karns City.
First base -- Jakub Obman, Moniteau.
Designated hitter -- Max Lowrey, A-C Valley/Union.
Infield -- Isaac Gilara, North Clarion; Tyler Hetrick, Redbank Valley; Ryan Cooper, A-C Valley/Union.
Outfield -- Corbin Coulson, Clarion-Limestone; Logan Lutz, Clarion-Limestone; Tristian Sliker, North Clarion.
TRACK & FIELD
BOYS
Co-Track MVPs -- Kaine McFarland, North Clarion and Ashton Kahle, Redbank Valley.
Co-Field MVPs -- Cam Wagner, Redbank Valley and Hayden Smith, Union/A-C Valley.
First Team
3,200 relay — Karns City (Dillon Stroup, Landon Wilson, Brennan Harmon, Griffin Booher, Reid Campbell); Cranberry (Matt Woolcock, Ben Seybert, Christian Miller, Sylas Fox, Connor Miller).
110 hurdles — Cody Daniels, Moniteau.
100 — Ashton Kahle, Redbank Valley.
1,600 — Kaine McFarland, North Clarion; Griffin Booher, Karns City.
400 — Bill Kelly, Karns City.
400 relay — Redbank Valley (Kundick, Mansfield, Ortz, Gardlock, Kahle, Fisher); Keystone (Nellis, Wingard, Albright, Thompson).
300 hurdles — Drew Slaugenhaupt, Keystone; Peyton Smith, Clarion-Limestone.
800 — Sylas Fox, Cranberry.
200 — Dawson Hotchkiss, North Clarion.
3,200 — Kaine McFarland, North Clarion; Griffin Booher, Karns City.
1,600 relay — Karns City (Landon Wilson, Reid Campbell, Zach Kelly, Billy Kelly).
Long jump — Aiden Ortz, Redbank Valley.
Triple jump — Joe Mansfield, Redbank Valley.
High jump — Hayden Smith, Union/A-C Valley.
Shot put — Dawson Camper, Union/A-C Valley.
Discus — Cam Wagner, Redbank Valley.
Javelin —Ryan Hummell, Clarion-Limestone.
Pole vault — Brock Smith, Clarion-Limestone.
Second Team
3,200 relay — None
110 hurdles — Marquese Gardlock, Redbank Valley.
100 — Aiden Ortz, Redbank Valley.
1,600 — Matt Woolcock, Cranberry.
400 — Sam Morganti, Union/A-C Valley.
400 relay — Karns City (Cramer, Slater, B. Kelly, Z. Kelly, Rupp); Union/A-C Valley (Morganti, Huffman, Roxbury, Hawk).
300 hurdles — Micah Wry, Cranberry.
800 — Ty Rankin, Clarion-Limestone.
200 — Ashton Kahle, Redbank Valley; Mason Thompson, Keystone.
3,200 — Matt Woolcock, Cranberry.
1,600 relay — Keystone (Yargar, Slaugenhaupt, Thompson, Wingard, Albright).
Long jump — Cody Daniels, Moniteau.
Triple jump — Bret Wingard, Keystone.
High jump — Cody Daniels, Moniteau.
Shot put — Brayden Delp, Redbank Valley; Cam Wagner, Redbank Valley.
Discus — Landon Chalmers, Union/A-C Valley.
Javelin — Luke Cramer, Karns City.
Pole vault — Scott Finch, Cranberry; Dane Wenner, Cranberry.
GIRLS
Track MVP -- Mylee Harmon, Redbank Valley.
Field MVP -- Baylee Blauser, Union/A-C Valley.
First Team
3,200 relay — North Clarion (Bella Scott, Sophie Babington, Brynn Siegel, Gia Babington).
100 hurdles — Rossi McMillen, Karns City.
100 —Baylee Blauser, Union/A-C Valley.
1,600 — Mylee Harmon, Redbank Valley.
400 — Mylee Harmon, Redbank Valley.
400 relay — Karns City (Rossi McMillen, McKenna Martin, Ashley Fox, Shali Slater, Natalie Hess).
300 hurdles — Emalie Best, North Clarion.
800 — Morgan McNaughton, Clarion-Limestone.
200 — Mylee Harmon, Redbank Valley.
3,200 — Brynn Siegel, North Clarion.
1,600 relay — Redbank Valley (Raegan Beamer, Alexandra Shoemaker, Ryleigh Smathers, Mylee Harmon).
Long jump — Baylee Blauser, Union/A-C Valley.
Triple jump — Baylee Blauser, Union/A-C Valley.
High jump — Mylee Harmon, Redbank Valley.
Shot put — Autumn Stewart, Moniteau.
Discus — Megan Wise, Moniteau; Madison Foringer, Redbank Valley.
Javelin — Evelyn Bliss, Union/A-C Valley; Morgan Stover, Cranberry.
Pole vault — Claire Henry, Redbank Valley.
Second Team
3,200 relay — Moniteau (Jewart, Kelly, Zendron, Burgoon, Ryan).
100 hurdles — Emalie Best, North Clarion.
100 — Laiyla Russell, Cranberry.
1,600 — Hannah Burgoon, Moniteau.
400 — Jenna Zendron, Moniteau.
400 relay — Redbank Valley (Beamer, More, Davis, Shoemaker, Clouse).
300 hurdles — Dani Farkas, Union/A-C Valley.
800 — Sophie Babington, North Clarion.
200 — Laiyla Russell, Cranberry.
3,200 — Katie Bauer, North Clarion.
1,600 relay — North Clarion (Scott, Guth, S. Babington, G. Babington, Lerch).
Long jump — Brooke Kessler, Clarion-Limestone.
Triple jump — Laiyla Russell, Cranberry; Rylee Long, Moniteau.
High jump — Rossi McMillen, Karns City; Ryley Pago, Redbank Valley.
Shot put — Brenna Armstrong, North Clarion; Rebekah Ketner, North Clarion.
Discus — Brooklyn Edmonds, Redbank Valley.
Javelin — Ashley Fox, Karns City.
Pole vault — Victoria Pry, Moniteau; Mackenna Rankin, Redbank Valley.