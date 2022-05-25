KEYSTONE SHORTWAY ATHLETIC CONFERENCE

SPRING ALL-CONFERENCE TEAMS

SOFTBALL

MVP -- Marra Patton, Karns City.

League champion -- Karns City.

First Team

Pitcher -- Marra Patton, Karns City; Izabelle Flick, Forest Area.

Catcher -- Jordan Best, Clarion.

First base -- Natalie Bowser, Keystone.

Designated hitter -- Megan Wise, Moniteau.

Infield -- Madison McFarland, Forest Area; Mackenzie Parks, A-C Valley; Ashley Fox, Karns City.

Outfield -- Mariska Shunk, Moniteau; Emma McFarland, Forest Area; Rossi McMillen, Karns City.

Second Team

Pitcher -- Leah Exley, Keystone; Payton Simko, Clarion.

Catcher -- Jess Dunn, Karns City.

First base -- Emma Covert, Moniteau.

Designated hitter -- Cassandra Scarbrough, Cranberry.

Infield -- Kendall Dunn, Clarion-Limestone; Kylee Beers, Clarion; Alexis Oswald, Forest Area. 

Outfield -- Olivia Plummer, Cranberry; Noel Anthony, Clarion; Brianna Rottman, Moniteau.

Third Team

Pitcher -- Alisha Beggs, Cranberry; Regan Husted, Clarion-Limestone.

Catcher -- Abby Himes, Clarion-Limestone.

First base -- Emily Aites, Forest Area.

Designated hitter -- None

Infield -- Brynne Barger, Moniteau; Frances Milliron, Clarion-Limestone; Karley Callander, Keystone.

Outfield -- Sydney Bell, Keystone; LeighAnn Hetrick, Redbank Valley; Kendall Findlay, Cranberry.

BASEBALL

Co-MVPs -- Branson Carson, Moniteau and Bryson Huwar, Clarion-Limestone.

League Champion -- Moniteau. 

First Team

Pitcher -- Branson Carson, Moniteau; Bryson Huwar, Clarion-Limestone.

Catcher -- Tate Minich, Redbank Valley.

First base -- Mike Neff, Karns City.

Designated hitter -- Chase Kriebel, Clarion.

Infield -- Dawson Smail, Clarion; Kenny Lavrich, Cranberry; Bryson Huwar, Clarion-Limestone.

Outfield -- Preston Forrest, Cranberry; Branson Carson, Moniteau; Owen Clouse, Redbank Valley.

Second Team

Pitcher -- Bryson Bain, Redbank Valley; Cole Sherwin, Karns City.

Catcher -- Cameron Lapinto, Clarion.

First base -- Ty Carrier, Redbank Valley.

Designated hitter -- Nathan Bell, Cranberry.

Infield -- Bryson Bain, Redbank Valley; Cole Sherwin, Karns City; Tommy Smith, Clarion-Limestone.

Outfield -- Jordan Hesdon, Clarion-Limestone; Dauntae Girvan, Clarion; Mason Clouse, Redbank Valley.

Third Team

Pitcher -- Ryan Cooper, A-C Valley/Union; Mallick Metcalfe, Karns City.

Catcher -- Braden Grossman, Karns City.

First base -- Jakub Obman, Moniteau.

Designated hitter -- Max Lowrey, A-C Valley/Union.

Infield -- Isaac Gilara, North Clarion; Tyler Hetrick, Redbank Valley; Ryan Cooper, A-C Valley/Union.

Outfield -- Corbin Coulson, Clarion-Limestone; Logan Lutz, Clarion-Limestone; Tristian Sliker, North Clarion.

TRACK & FIELD

BOYS

Co-Track MVPs -- Kaine McFarland, North Clarion and Ashton Kahle, Redbank Valley.

Co-Field MVPs -- Cam Wagner, Redbank Valley and Hayden Smith, Union/A-C Valley.

First Team

3,200 relay — Karns City (Dillon Stroup, Landon Wilson, Brennan Harmon, Griffin Booher, Reid Campbell); Cranberry (Matt Woolcock, Ben Seybert, Christian Miller, Sylas Fox, Connor Miller).

110 hurdles — Cody Daniels, Moniteau.

100 — Ashton Kahle, Redbank Valley.

1,600 — Kaine McFarland, North Clarion; Griffin Booher, Karns City.

400 — Bill Kelly, Karns City.

400 relay — Redbank Valley (Kundick, Mansfield, Ortz, Gardlock, Kahle, Fisher); Keystone (Nellis, Wingard, Albright, Thompson).

300 hurdles — Drew Slaugenhaupt, Keystone; Peyton Smith, Clarion-Limestone.

800 — Sylas Fox, Cranberry.

200 — Dawson Hotchkiss, North Clarion.

3,200 — Kaine McFarland, North Clarion; Griffin Booher, Karns City.

1,600 relay — Karns City (Landon Wilson, Reid Campbell, Zach Kelly, Billy Kelly).

Long jump — Aiden Ortz, Redbank Valley.

Triple jump — Joe Mansfield, Redbank Valley.

High jump — Hayden Smith, Union/A-C Valley.

Shot put — Dawson Camper, Union/A-C Valley.

Discus — Cam Wagner, Redbank Valley.

Javelin —Ryan Hummell, Clarion-Limestone.

Pole vault — Brock Smith, Clarion-Limestone.

Second Team

3,200 relay — None

110 hurdles — Marquese Gardlock, Redbank Valley.

100 — Aiden Ortz, Redbank Valley.

1,600 — Matt Woolcock, Cranberry.

400 — Sam Morganti, Union/A-C Valley.

400 relay — Karns City (Cramer, Slater, B. Kelly, Z. Kelly, Rupp); Union/A-C Valley (Morganti, Huffman, Roxbury, Hawk).

300 hurdles — Micah Wry, Cranberry.

800 — Ty Rankin, Clarion-Limestone.

200 — Ashton Kahle, Redbank Valley; Mason Thompson, Keystone.

3,200 — Matt Woolcock, Cranberry.

1,600 relay — Keystone (Yargar, Slaugenhaupt, Thompson, Wingard, Albright).

Long jump — Cody Daniels, Moniteau.

Triple jump — Bret Wingard, Keystone.

High jump — Cody Daniels, Moniteau.

Shot put — Brayden Delp, Redbank Valley; Cam Wagner, Redbank Valley.

Discus — Landon Chalmers, Union/A-C Valley.

Javelin — Luke Cramer, Karns City.

Pole vault — Scott Finch, Cranberry; Dane Wenner, Cranberry.

GIRLS

Track MVP -- Mylee Harmon, Redbank Valley.

Field MVP -- Baylee Blauser, Union/A-C Valley.

First Team

3,200 relay — North Clarion (Bella Scott, Sophie Babington, Brynn Siegel, Gia Babington).

100 hurdles — Rossi McMillen, Karns City.

100 —Baylee Blauser, Union/A-C Valley.

1,600 — Mylee Harmon, Redbank Valley.

400 — Mylee Harmon, Redbank Valley.

400 relay — Karns City (Rossi McMillen, McKenna Martin, Ashley Fox, Shali Slater, Natalie Hess).

300 hurdles — Emalie Best, North Clarion.

800 — Morgan McNaughton, Clarion-Limestone.

200 — Mylee Harmon, Redbank Valley.

3,200 — Brynn Siegel, North Clarion.

1,600 relay — Redbank Valley (Raegan Beamer, Alexandra Shoemaker, Ryleigh Smathers, Mylee Harmon).

Long jump — Baylee Blauser, Union/A-C Valley.

Triple jump — Baylee Blauser, Union/A-C Valley.

High jump — Mylee Harmon, Redbank Valley.

Shot put — Autumn Stewart, Moniteau.

Discus — Megan Wise, Moniteau; Madison Foringer, Redbank Valley.

Javelin — Evelyn Bliss, Union/A-C Valley; Morgan Stover, Cranberry.

Pole vault — Claire Henry, Redbank Valley.

Second Team

3,200 relay — Moniteau (Jewart, Kelly, Zendron, Burgoon, Ryan).

100 hurdles — Emalie Best, North Clarion.

100 — Laiyla Russell, Cranberry.

1,600 — Hannah Burgoon, Moniteau.

400 — Jenna Zendron, Moniteau.

400 relay — Redbank Valley (Beamer, More, Davis, Shoemaker, Clouse).

300 hurdles — Dani Farkas, Union/A-C Valley.

800 — Sophie Babington, North Clarion.

200 — Laiyla Russell, Cranberry.

3,200 — Katie Bauer, North Clarion.

1,600 relay — North Clarion (Scott, Guth, S. Babington, G. Babington, Lerch).

Long jump — Brooke Kessler, Clarion-Limestone.

Triple jump — Laiyla Russell, Cranberry; Rylee Long, Moniteau.

High jump — Rossi McMillen, Karns City; Ryley Pago, Redbank Valley.

Shot put — Brenna Armstrong, North Clarion; Rebekah Ketner, North Clarion.

Discus — Brooklyn Edmonds, Redbank Valley.

Javelin — Ashley Fox, Karns City.

Pole vault — Victoria Pry, Moniteau; Mackenna Rankin, Redbank Valley.

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