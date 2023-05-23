LADY ELKS GOLF LEAGUE
Standings -- Team 5 (2-0), Team 1 (1-1), Team 2 (1-1), Team 4 (1-1), Team 6 (1-1), Team 3 (0-2).
Team results -- Team 1 def. Team 3, 120-134; Team 5 def. Team 2, 117-120; Team 4 def. Team 6, 105-119.
Low gross -- P. Mook 41, A. Jones 45, J. Miller 47.
Low net -- J. Miller 33, A. Jones 34, M. Baughman 35.
Low putts -- A. Jones 14; P. Mook 15, J. Reib 15; M. McMillin 16, D. McVay 16, J. Miller 16, L. Gilbert 16, H. Henry 16.
Chip-in -- S. Beightol (#6).
Birdies -- P. Mook (#9), A. Jones (#7).
longest putt (#1) -- D. McVay.
Longest drive (#8) -- P. Mook.
Drawing -- S. Beightol.