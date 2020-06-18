Pending approval by the school board Monday, the Franklin High School football field and gymnasium will have new scoreboards, thanks to a 10-year contract with Coca-Cola.
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