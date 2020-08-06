The Franklin Civic Operetta will mark its 40th anniversary and the fifth anniversary of the Barrow-Civic Theatre.
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