Alliance conducting survey to get Heritage Area feedback

Alliance conducting survey to get Heritage Area feedback

The Oil Region Alliance is conducting an online survey to get the public's opinion on the Oil Region National Heritage Area, which will inform a strategic plan to guide the region's management.

The National Heritage Area, which consists of all of Venango County and the City of Titusville, Hydetown Borough and Oil Creek Township in Crawford County, is managed by the Alliance.

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