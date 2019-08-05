ANNIVERSARY: Carson 50 years

Robert and Edie Carson of 202 Abbott St., Oil City, will celebrate their 50th wedding anniversary Friday.
Robert Carson and the former Edie Bacher were married Aug. 9, 1969, in the Oil City Christian and Missionary Alliance Church by Rev. Donald Miller.
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