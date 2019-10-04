Businesses 'amped up' for Applefest crowds

Applefest begins today in Franklin, and while the preparation in the city's parks is obvious, Liberty Street businesses undergo a much more subtle process.
"It's three days non-stop," Bob Shawgo, manager of the R Bandana Winery, said Thursday.
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