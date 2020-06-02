Clarion County Career Center holds senior recognition

CLARION - The Clarion County Career Center held a drive-by senior recognition program at the school on Wednesday to recognize the 79 seniors from seven school districts.
Instructors and instructional aides in front of the school greeted students and family members in their cars.
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