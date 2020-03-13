The following deeds have been filed at the Clarion County Courthouse.
James R. Rupert to Louella M. Reynolds, Clarion Borough, parcel, $124,000.
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