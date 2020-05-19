CLARION - The small American flags fly, row after row, above the grave of every veteran in Clarion County, and this year will be no exception.
That may not be true in every county in Pennsylvania however as the flags were a victim of the COVID-19 virus.
kAmr=2C:@? r@F?EJ '6E6C2?D p772:CD 5:C64E@C yF5J +6C36 D2:5 E96 >2?F724EFC6C D96 FD6D[ |@?E8@>6CJ r@F?EJ\32D65 u=28K@?6[ 92D 366? D9FE 5@H?]k^Am
kAmQu=28K@?6 H2D ?@E 8C2?E65 2 H2:G6C E@ @A6? @C E@ 6G6? D9:A E96 7=28D E92E H6C6 >2?F724EFC65 2?5 ;FDE ?66565 D9:AA65 @FE[Q D2:5 +6C36] Qx E9:?< E92E :D G6CJ D25] %96C6 2C6 4@F?E:6D :? !6??DJ=G2?:2 E92E H:== ?@E 92G6 7=28D 3FE r=2C:@? :D ?@E @?6]k^Am
kAmQx H2D 23=6 E@ 86E 7=28D E9C@F89 2 4@>A2?J :? x==:?@:D[Q D2:5] Q%96J 2C6 g 3J `a :?DE625 @7 `a 3J `g[ E96 D:K6 H6 FDF2==J 92G6]Qk^Am
kAmQ%96J 2CC:G65 =2DE %9FCD52J 27E6C?@@?[Q D2:5 +6C36[ H9@ 92D 366? =2:5 @77 7C@> E96 4@F?EJ 5FC:?8 E96 r~'xs\`h 4C:D:D] Qx D@CE65 E96> uC:52J 2?5 >2?J @7 E96 46>6E6C:6D A:4<65 FA E96 7=28D @? uC:52J]Qk^Am
kAmy6776CD@? r@F?EJ '6E6C2?D p772:CD 5:C64E@C zCFA2 $E66=6 D2:5 D96 925 @C56C65 E96 7=28D 7@C E96 8C2G6D :? y6776CD@? r@F?EJ 367@C6 E96 D9FE5@H? @7 ?@?\6DD6?E:2= 3FD:?6DD6D :? E96 DE2E6]k^Am
kAmQ%96 7=28D H:== 36 7=J:?8 :? r=2C:@? r@F?EJ[Q D2:5 +6C36]k^Am
kAmMk^Am