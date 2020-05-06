CLARION - Clarion County may be open but not ready to roll out the welcome mat yet.
County commissioners discussed at their work session Tuesday a request from the hotel tax committee for the first of two $5,000 grants for advertising and marketing with a focus on outdoor activities.
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