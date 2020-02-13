Oil City TOPS 1716 - Members of Oil City TOPS Chapter 1716 met Feb. 5.
The weekly motivation was "We need not fear condemnation from God when we fall."
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