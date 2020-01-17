Clarion TOPS - Ten members of the Clarion Take Off Pounds Sensibly Chapter 742 met Monday.
Mayonnaise, salad dressing and peanut butter were the forbidden foods for the week.
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