Kayce Bobnar of Cooksburg graduated May 2 from Clarion University, where she earned a bachelor of science degree with honors.
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