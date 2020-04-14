ENGAGEMENT: Wolkan-Sehman

Un and Raymond Wolkan Sr. of Franklin announce the engagement and forthcoming marriage of their daughter, Veronica Han Wolkan, to Sean Matthew Sehman. Both reside in Taylorsville, North Carolina.
The bride-elect is a graduate of Pennsylvania State University, where she gained a bachelor of science degree in childhood and early adolescent education.
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