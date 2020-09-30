The Nifty at 90 series in today's newspaper spotlights Doris Kerr of Clarion. The article was submitted by her family.
How do you begin to describe Doris Eileen Kerr?
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