FHS Class of 1969 holds 50-year reunion

The Franklin High School Class of 1969 held its 50-year reunion July 13.
Classmates who attended were:
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