Franklin ceremony on website; 139 get diplomas in 2020 class

Franklin High School graduate Brayden Peterson (left) moves his tassel as a symbol that he has graduated with the help of high school principal Christina Cohlhepp (right) while assistant high school principal KC Miller films. Members of the Franklin Class of 2020 were filmed last week for the school's virtual graduation ceremony. (By Sarah Titley)

A total of 139 students in the Franklin High School Class of 2020 received diplomas, and 130 of them did so in a virtual graduation ceremony that is airing on the school's website.

The ceremony began with the National Anthem sung by senior choir members.

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