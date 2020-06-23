Franklin ceremony on website; 139 get diplomas in 2020 class

A total of 139 students in the Franklin High School Class of 2020 received diplomas, and 130 of them did so in a virtual graduation ceremony that is airing on the school's website.
The ceremony began with the National Anthem sung by senior choir members.
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