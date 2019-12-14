Leaf pick-ups will continue next week in Franklin.
Here is the schedule, which could change due to weather:
kAm|@?52Ji u:CDE 2?5 D64@?5 H2C5D] p=D@[ 328865 =627 A:4<\FA E9C@F89@FE E96 4:EJ]k^Am
kAm%F6D52Ji u:CDE 2?5 D64@?5 H2C5D 2?5 |:==6C !2C<k^Am
kAm(65?6D52Ji $64@?5 H2C5k^Am
kAm%9FCD52J 2?5 uC:52Ji #2?5@> E9C@F89@FE E96 4:EJ] %96C6 H:== 2=D@ 36 328865 =627 A:4<\FAD E9C@F89@FE E96 4:EJ @? uC:52J]k^Am
kAm#6D:56?ED 2C6 2D<65 E@ C2<6 =62G6D E@ E96 6586 @7 E96:C 7C@?E =2H?D[ ?@E @? E96 DEC66E[ 7@C A:4<FA]k^Am
kAm|6492?:42= 3C62<5@H?D @C :?4=6>6?E H62E96C 4@F=5 42FD6 D@>6 56=2JD @C C6D4965F=:?8]k^Am
kAm%96 4:EJ H:== 2=D@ A:4< FA A2A6C 3:@568C2523=6 328D @7 =62G6D W?@ A=2DE:4 328DX |@?52J 2?5 uC:52J]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ A6@A=6 42? 42== E96 4:EJ 82C286 @? H66<52JD 7C@> f 2]>] E@ b A]>] 2E cbf\`e__]k^Am
kAm#6D:56?ED 2C6 C6>:?565 E@ @3D6CG6 E96 E6>A@C2CJ Q}@ !2C<:?8Q D:8?D E@ 2G@:5 C646:G:?8 2 E:4<6E]k^Am