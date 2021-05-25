The Nifty at 90 series in today's newspaper spotlights Gail Robert "Bob" Irons of Franklin. The article was submitted by Julie and Emily Irons.
Gail Robert "Bob" Irons was born on May 22, 1931, in Kane.
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