GROVE CITY — The renovation of Grove City College’s Henry Buhl Library won a best in class award from the Master Builders Association of Western Pennsylvania.
The $9 million project was named the best renovation construction between $5 million and $10 million at the builders association’s Building Excellence Awards event last week.
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