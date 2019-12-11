Grove student conducting fourth toy drive for Children's Hospital

Rocky Grove student Josie Seely is heading up a toy drive for patients of Children's Hospital in Pittsburgh for the fourth year.
The drive is scheduled from 5:30 to 7:30 p.m. Friday at First Baptist Church on Liberty Street in Franklin.
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