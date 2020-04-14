Once again, we are all looking for some humor that will put a smile on our faces and maybe a giggle in our hearts.
Even in tough times, humor can shimmy up out of those dark places.
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