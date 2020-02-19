CLARION - In 1988, women accounted for 4.4% of veterans in the U.S.
But that percentage has since doubled, and the explosion of female veterans has created the need for a new level of service.
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