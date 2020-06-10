BROOKVILLE - Veterans from across Jefferson County staged a protest to voice concern over recent actions by the county's board of commissioners.
The commissioners, after hearing the veterans' protests over the halt in funding for a memorial to the county's service members killed in action, agreed to restore funding.
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